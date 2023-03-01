Индия захотела разрешить разногласия G7 и России Times of India: Индия рассчитывает разрешить разногласия между G7 и Россией в Нью-Дели

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар

Власти Индии надеются разрешить противоречия между членами G7, Россией и Китаем на встрече глав МИД стран G20, которая состоится 1–2 марта в Нью-Дели, пишет Times of India. По итогам встречи участники не планируют выступить с совместным заявлением, но индийское правительство стремится к консенсусу по вопросам, подобно ноябрьскому саммиту G20.

Накануне в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече глав МИД G20. Она также добавила, что рабочий визит Лаврова в Нью-Дели продлится с 1 по 3 марта.

Ранее по итогам встречи «Большой двадцатки» Индия не стала осуждать спецоперацию России на Украине. Индийские представители отметили, что у страны другие взгляды, а также разные оценки ситуации и санкций против России. В документе также подчеркивается недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия.

Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди нет нужды искусственно показывать миру прочность связей двух стран. По его словам, отношения Москвы и Нью-Дели получили мощный импульс к развитию в 2022 году.