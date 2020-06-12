Индия вышла на четвёртое место по числу заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a0c0bcc2-ad7b-11ea-85e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global look Press

За прошедшие сутки в Индии коронавирус официально подтвердили у 11,4 тыс. человек. Общее количество заразившихся COVID-19 в этой стране достигло 308 993 человек. Согласно подсчётам Университета Джонса Хопкинса, Индия вышла на четвёртое место в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию. Лидерство по этому показателю по-прежнему остаётся за США, на втором месте — Бразилия, на третьем — Россия.

По данным Министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии, в настоящее время лечение в стране проходят 141 842 человека, победили вирус 147 194 человека (+6166 за сутки), скончались 8 498 (+396 за сутки), передаёт РИА Новости.

Больше всего пострадал штат Махараштра, там зафиксировано около трети всех случаев заболевания (101 141 человек), на втором месте — Тамилнад (40 698), на третьем — столичный округ Дели (36 824).

Как писал NEWS.ru, число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции за сутки среди жителей Белоруссии выросло на 721 до 53 241. За этот период умерли ещё пять человек, таким образом за весь период пандемии в стране болезнь закончилась летальным исходом для 303 пациентов. Глава Минздрава Белоруссии отметил ранее, что ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 сейчас развернулась в положительную сторону. Об улучшении эпидемиологической ситуации в стране заявил и белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая. Но потом он отметил, что системе здравоохранения необходимо готовиться ко второй волне пандемии.