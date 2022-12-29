Индия ввела обязательный ПЦР-тест для приезжающих из пяти стран

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Индия ввела обязательный ПЦР-тест для въезжающих гостей из пяти стран. Мера распространяется на пассажиров из Японии, Южной Кореи, Сингапура, Таиланда и Китая, сообщил в Twitter министр здравоохранения страны Мансух Мандавия.

В международных аэропортах страны усилен контроль, в общественных местах введен масочный режим. С 1 января приезжие из вышеуказанных стран должны будут загружать свои отчеты на портал Air Suvidha перед тем, как приехать в Индию.

На минувшей неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди приказал усилить меры по надзору за коронавирусом, особенно в аэропортах. После этого Минздрав распорядился тестировать 2% международных путешественников.

Ранее сообщалось, что власти США с 5 января вводят обязательное тестирование на коронавирус всем прибывающим в страну из Китая. Тестирование будет распространяться на пассажиров в возрасте старше двух лет.

Также Министерство здравоохранения Италии обязало всех пассажиров, прибывающих в страну из Китая, сдавать тесты на коронавирус. Глава Минздрава Орацио Скиллачи уточнил, что речь идет в том числе и о людях, которые летят через Италию транзитом. По его словам, это сделано для безопасности жителей страны.