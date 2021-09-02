Индия станет партнёром России в развитии Севморпути

Индия выступит партнёром России по Северному морскому пути, превратив его в международную торговую артерию. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках сеанса видеосвязи на Восточном экономическом форуме.

Моди напомнил, что Россия помогает Индии в развитии космической отрасли и подготовке национальной пилотируемой программы «Гаганьян», поэтому помощь Индии в развитии Северного морского пути станет своего рода ответом на действия России.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет ограничивать другие страны в использовании Севморпути, а само использование будет строиться в строгом соответствии с международным морским правом. По словам Путина, Россия приветствует интерес к Севморпути Индии, Китая и других стран Азии и Европы.

Ранее глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков заявил, что крупнейшие азиатские страны рассматривают Северный морской путь как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу. По его словам, Севморпуть послужит транспортным коридором между Азией и Европой, так как путь по СМП на 40% короче, а по открытой воде на семь суток быстрее, нежели в случае с Суэцким каналом.