Индия развернет квазибаллистические ракеты на границах с КНР и Пакистаном Индия развернет квазибаллистические ракеты на границах с Китаем и Пакистаном

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Минобороны Индии разрешило закупку для индийских вооруженных сил около 120 квазибаллистических ракет «Пралай», которые развернут на границах с Пакистаном и Китаем, сообщает агентство Ani со ссылкой на источники в военном ведомстве страны. Ракета класса «земля — земля» способна поражать цели на удалении от 150 до 500 километров и нести боеголовку весом от 350 до 700 килограммов. Также она может изменять траекторию полета, чтобы не быть уничтоженной перехватчиками.

На совещании высокого уровня в Министерстве обороны было одобрено приобретение около 120 ракет для вооруженных сил и их размещение вдоль границ, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Индия и Китай могут стать первыми странами, которым Россия поставит новейшую зенитную ракетную систему С-500 «Прометей». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата. Радиус поражения составляет порядка 600 километров.

Кроме того, индийские власти намерены приобрести российские истребители Су-30. Они будут применяться для сдерживания Китая на фоне обострения ситуации на границе с КНР.