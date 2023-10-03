Индия разругалась с Канадой до высылки дипломатов FT: Индия потребовала от Канады отозвать 41 дипломата после скандала с Оттавой

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Индия потребовала, чтобы 41 канадский дипломат вернулся на родину в срок до 10 октября, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Такое решение было принято на фоне скандала, спровоцированного заявлением премьер-министра Джастина Трюдо о возможной причастности Нью-Дели к убийству канадского сикха Хардипа Сингха Ниджара.

По словам людей, знакомых с требованием, Нью-Дели сообщил Оттаве, что она должна репатриировать около 40 дипломатов к 10 октября. Один человек сказал, что Индия пригрозила лишить дипломатического иммунитета дипломатов, оставшихся после этой даты, — говоритсяв материале.

Еще один собеседник издания сообщил, что в Индии находится 62 канадских дипломата. По его словам, Нью-Дели потребовал сократить это число на 41 человека. Ранее Нью-Дели объявил о запрете на получение виз для канадцев.

Обозреватели FT считают, что последний шаг грозит значительно усилить кризис и усложнит ситуацию для Трюдо, поскольку сейчас Запад пытается наладить отношения с Нью-Дели.

В конце сентября премьер-министр Канады заявил, что Оттава расследует «достоверные обвинения» в том, что индийские агенты могут стоять за убийством Хардипа Сингха Ниджара, сикхского сепаратиста и гражданина Канады. Общественный деятель был убит в пригороде Ванкувера в июне. Министерство иностранных дел Индии назвало абсурдными обвинения Канады в причастности индийских властей к убийству лидера общины сикхов в провинции Британская Колумбия.