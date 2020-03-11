Власти Индии временно прекратили выдавать визы гражданам Германии, Испании и Франции. Ограничение введено в связи с распространением коронавируса.
Кроме того, отменены визы, выданные жителям указанных государств до 11 марта, по которым их обладатели ещё не въехали в страну,
Ранее визовые ограничения были введены индийскими властями в отношении граждан Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии и Японии, а также иностранцев, недавно побывавших в этих странах.
Что касается иностранных граждан, которые уже находятся на территории Индии, то их визы оставлены в силе.
Ранее NEWS.ru писал, что индийские врачи диагностировали коронавирус у трёхлетнего ребёнка. Незадолго до этого он вернулся в страну из Италии, где находился с родителями в турпоездке.
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