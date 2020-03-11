https://static.news.ru/photo/d55be536-6395-11ea-8ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Индии временно прекратили выдавать визы гражданам Германии, Испании и Франции. Ограничение введено в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, отменены визы, выданные жителям указанных государств до 11 марта, по которым их обладатели ещё не въехали в страну, сообщае т ТАСС со ссылкой на Бюро иммиграции МВД Индии.

Ранее визовые ограничения были введены индийскими властями в отношении граждан Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии и Японии, а также иностранцев, недавно побывавших в этих странах.

Что касается иностранных граждан, которые уже находятся на территории Индии, то их визы оставлены в силе.

Ранее NEWS.ru писал, что индийские врачи диагностировали коронавирус у трёхлетнего ребёнка. Незадолго до этого он вернулся в страну из Италии, где находился с родителями в турпоездке.