Россия обошла Австралию на индийском рынке угля Индия захотела увеличить закупки коксующегося угля в России

Фото: Fadi Arouri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Индия планирует нарастить закупки коксующегося угля в России, рассказал глава сталелитейной компании Steel Authority of India Limited (SAIL) Амаренду Пракаш. По его словам, которые приводит Reuters, это сырье, необходимое для производства стали, находится в дефиците, а российский коксующийся уголь дешевле по сравнению с австралийским.

Сталелитейное управление Индии хочет увеличить закупки коксующегося угля в России из-за более низких цен и в последнем квартале этого года ожидает четырех поставок по 75 000 тонн каждая, — говорится в сообщении.

Индия импортирует около 70 млн тонн коксующегося угля в год, более половины этого объема приходится на поставки из Австралии, отмечает агентство. Индия также также импортирует сырье из России и США.

В октябре сообщалось о планах индийских сталелитейных компаний поднять стоимость различных марок стали из-за роста цен на закупки коксующегося угля, отмечает Reuters. По его данным, с апреля 2023 года SAIL закупила у России восемь партий сырья. Всего с апреля по август Индия импортировала 25,7 млн тонн коксующегося угля от разных поставщиков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные компании Kpler сообщало, что в октябре Индия сократила импорт сырой нефти из России на 11% по сравнению с показателями за сентябрь, в среднем до 1,58 млн баррелей в сутки. Рекордное снижение поставок сырья из РФ с сентября 2022 года связывают с плановым техническим обслуживанием НПЗ в Джамнагаре. При этом в ноябре аналитик Виктор Катон прогнозировал рост закупок сырой российской нефти примерно до 1,8 млн баррелей в сутки.