Индия побила рекорд в числе жертв ударов молнии

Опубликованы сводки с рекордным количеством пострадавших от ударов молний в Индии. Об этом сообщает Al-Jazeera.
Последние шесть месяцев в Индии
Ранее сообщалось, что в США шестеро человек были ранены ударом молнии. В Бронксе во время бури отдыхающие получили сильнейший удар током из-за удара молнии в воду. Потерпевшие сидели на сыром песке, и разряд, ударивший в воду неподалеку от пляжа, сильно травмировал людей. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Самые сильные увечья получил 15-летний подросток, которого пришлось эвакуировать в реанимацию вертолётом.