Индия поможет России лекарством против коронавируса

https://static.news.ru/photo/2dd9c8a2-7bf8-11ea-99fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press

Власти Индии готовы отменить эмбарго на поставки в Россию противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения заразившихся COVID19. Об этом заявил посол страны в Москве Бала Венкатеш Варма.

Он отметил что у Индии есть свои потребности в данном препарате, но она готова поддержать РФ, поскольку это вопрос гуманитарного характера.

Российская сторона обратилась к нам с соответствующим запросом, мы ожидаем положительный ответ, — цитирует дипломата ТАСС.

Индийские власти некоторое время назад ввели запрет на экспорт гидроксихлорохина, парацетамола и ещё ряда лекарств в связи со вспышкой коронавируса. Позднее в Нью-Дели заявили, что поставки будут возобновлены в те страны, которые особенно сильно пострадали о инфекции.

В России на сегодняшний день зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли — 106.

В мире насчитывается 1,7 млн инфицированных. Скончались около 103 тысяч человек, выздоровели — более 378 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru отечественные медики оценили действие анитипаразитарного препарата «Ивермектин», способного подавлять размножение коронавируса. По их словам, эффективность препарата проверена пока только на мышах. Как он поведёт себя в организме человека, пока неизвестно.