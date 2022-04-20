Индия отказалась принять самолёт Японии с грузом для Украины

Индия отказалась принимать самолёт сил самообороны Японии с грузом помощи Украине. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Самолёт должен был доставить груз гуманитарной помощи в соседние с Украиной Польшу и Румынию по линии комиссариата ООН по делам беженцев, уточняет японское издание. В качестве перевалочных пунктов были назначены Индия и ОАЭ. Накануне вопрос был согласован с Индией на рабочем уровне, но уже 20 апреля от Нью-Дели поступил отказ.

В качестве причины отказа Индия назвала недостаток согласования. Теперь для урегулирования вопроса и планов отправки помощи официальное решение по данному вопросу решено перенести, хотя его должны были принять в пятницу, 22 апреля.

По информации агентства, вопрос об отказе Индии и необходимости менять планы обсуждался на политсовете правящей либерально-демократической партии.

Индия близка с Россией. Неужели не учитывали возможности, что она развернётся (на 180 градусов)? — приводит слова одного из участников заседания Kyodo.

Япония уже отправляла помощь Украине в марте. Это было нелетальное оборонное снаряжение: бронежилеты, шлемы, тёплая одежда, а также палатки, камеры, сухие пайки, генераторы и средства гигиены. Сейчас Япония собиралась отправить Украине беспилотники для наблюдения, маски и одежду химзащиты.

Агентство напоминает, что в конце мая в Токио должен пройти саммит четырёхстороннего диалога по безопасности QUAD с участием Японии, США, Австралии и Индии.

Ранее сообщалось, что Индия возобновила поставки в Россию чая, риса, фруктов, кофе и морепродуктов после приостановки экспорта в связи с началом событий на Украине. Контейнеры с индийскими товарами на прошлой неделе были отправлены российским импортёрам.