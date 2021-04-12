Индия одобрила «Спутник V» для вакцинации населения

https://static.news.ru/photo/a9ff48d6-9b77-11eb-94e4-96000091f725_660.jpg Фото: Javed Dar/Str/Xinhua/Global Look Press

В Индии одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения страны. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на источники.

Заявку на экстренное использование препарата принял и утвердил комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств. Кроме того, теперь вакцину должен допустить к применению Генеральный контролёр лекарственных средств страны.

Как только одобрение последней инстанцией будет завершено, российский препарат разрешат использовать в Индии и прививать им население.

«Спутник V» попал в тройку мировых вакцин против нового коронавируса по числу полученных разрешений государственными регуляторами. Сейчас вещество, созданное с участием Российского фонда прямых инвестиций, зарегистрировали свыше 40 стран. Их общее население превышает 1,1 млрд человек.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Индии Арвинд Кеджривал заявил — пандемия коронавирусной инфекции в стране вышла на новый пик. В экстренном обращении к гражданам он объявил о новой, четвёртой волне.