Индия одобрила «Спутник V» для вакцинации населения

В Индии одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения страны. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на источники.
Заявку на экстренное использование препарата принял и утвердил комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств. Кроме того, теперь вакцину должен допустить к применению Генеральный контролёр лекарственных средств страны.
Как только одобрение последней инстанцией будет завершено, российский препарат
«Спутник V» попал в тройку мировых вакцин против нового коронавируса по числу полученных разрешений государственными регуляторами. Сейчас вещество, созданное с участием Российского фонда прямых инвестиций, зарегистрировали свыше 40 стран. Их общее население превышает 1,1 млрд человек.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Индии Арвинд Кеджривал заявил — пандемия коронавирусной инфекции в стране вышла на новый пик. В экстренном обращении к гражданам он объявил о новой, четвёртой волне.