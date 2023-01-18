Индия обогнала Китай по численности населения

Фото: Mohsin Javed/Global Look Press

Население Индии на конец 2022 года, по оценке World Population Review (WPR), составило 1,417 млрд человек, что на 5 млн больше, чем в Китае, где показатель, согласно официальным данным, составил 1,412 млрд, пишет Bloomberg. По данным WPR на 18 января, население Индии выросло еще больше и составило 1,423 млрд человек.



ООН предсказывала, что Индия обгонит Китай и станет лидером по численности населения в мире, но ожидала этого позже. К 2050 году, считают в организации, индийское население составит 1,688 млрд человек, в то время как в Китае будет проживать 1,317 млрд человек.

Ранее сообщалось, что численность населения Китая в 2022 году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 850 тысяч человек и составила 1 млрд 411 млн 750 тысяч человек, следует из данных Государственного статистического управления КНР. Население Китая сократилось впервые с 1960-х годов. В 2022 году в Китае родились 9,56 млн человек, а умерли 10,41 млн. На 100 женщин приходится почти 105 мужчин. Количество населения трудоспособного возраста от 16 до 59 лет составляет 875,56 миллиона человек, то есть 62% от общего числа.