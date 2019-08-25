https://static.news.ru/photo/2db0e4d2-c7cb-11e9-9828-fa163e074e61_660.jpg АЭС «Куданкулам» Фото: The Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP)/wikimedia.org

Корпорация по атомной энергии Индии (NPCIL), которая выступает заказчиком строительства атомной электростанции, возводимой Россией, ведёт переговоры о возможности замены турбинного оборудования от «Силовых машин» Алексея Мордашова.

По данным двух источников, близких к участникам обсуждения между странами, Нью-Дели предлагает Росатому заменить российскую технику продукцией японских производителей.

Данное предложение было озвучено после того, как индийская сторона высказала недовольство качеством поставленных «Силовыми машинами» турбоустановок и генераторов для турбинного отделения уже готовых блоков АЭС «Куданкулам».

Однако речь не идёт о замене поставщика, так как всё оборудование для строящихся блоков уже законтрактовано. Требование касается АЭС, возведение которой отражено в межправительственном соглашении и должно закончиться до 2034 года, передаёт РБК .

Как писал News.ru, ранее посол Индии в России Венкатеш Варма заявил, что Индия и Россия готовятся к совместной разработке и производству вооружений.