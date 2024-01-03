В Индии назвали свою версию сокращения поставок российской нефти Министр нефти Индии: поставки из РФ сократились из-за непривлекательных скидок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сокращение поставок российской нефти в Индию в декабре 2023 года произошло не из-за проблем с оплатой, заявил министр нефти Хардип Сингх Пури. По его словам, которые приводит Bloomberg, индийские нефтеперерабатывающие заводы снизили импорт из России из-за непривлекательных скидок на грузы.

Проблем с оплатой нет. Это чистая функция цены, по которой наши переработчики будут покупать, — пояснил Пури.

По его словам, Индии требуется 5 млн баррелей нефти в день, из которых 1,5 млн поступает из России. Это, как подчеркнул министр, свидетельствует об отсутствии проблем с оплатой.

1 января Bloomberg сообщило, что импорт российской нефти в Индию сократился в декабре до самого низкого за год уровня. По информации агентства, это произошло из-за проблем с оплатой. Вашингтон усилил контроль за соблюдением санкций, среди которых ценовой потолок в $60 за баррель на российскую нефть.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страны Африки и Латинской Америки заинтересованы в покупке российской нефти. Поставки основным партнерам продолжаются по новым логистическим маршрутам, в том числе с использованием Северного морского пути, отметил он.

Основным партнером для России стал Китай, на который теперь приходится до 45–50% поставок, сообщил Новак. Вице-премьер также выделил Индию. Он подчеркнул, что ранее в эту страну практически не было поставок нефти, но за последние два года их доля составила около 40%.