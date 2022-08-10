Индия начала отказываться от долларов в сделках с Россией Reuters: в Индии начали чаще оплачивать поставки угля из России юанями и дирхамами

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Индийские компании, заключающие сделки с Россией по углю, начали отказываться от оплаты сырья долларами. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные таможенных документов, для расчетов используют в основном юани и дирхамы, чтобы снизить риски нарушения рестрикций.

Согласно таможенным документам и отраслевым источникам, индийские компании все чаще используют азиатские валюты для оплаты импорта российского угля, избегая доллара США и снижая риск нарушения западных санкций против Москвы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне импортеры Индии оплатили не менее 742 тысяч тонн российского угля в различных валютах, являющихся альтернативными вариантами доллара. Такие объемы составляют 44% от 1,7 млн тонн общего импорта угля из России. В настоящее время Нью-Дели наращивает импорт сырья, отдавая предпочтение российским поставкам перед американскими из-за скидок.

По данным агентства, в последние недели Индия при оплате угля вместо долларов использовала китайские юани, дирхамы ОАЭ, гонконгские доллары и евро. Так, на азиатскую валюту пришелся 59% (31% — юани, 28%— гонконгский доллар) недолларовых платежей. В дирхамах же, по данным источника, приходилось около одной шестой, а евро — менее четверти поставок. Тем не менее, американская валюта еще актуальны для импорта товаров в Индии.

Валюты США и Евросоюза потеряли актуальность для Москвы после введения многочисленных санкций в ответ на военную операцию РФ на Украине. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал доллар и евро «токсичными фантиками». В то же время, по его словам, Россия не планирует переходить на бартер при внешних расчетах.