Индия может отказаться от участия в военных учениях в России

https://static.news.ru/photo/ebfe51ee-ea03-11ea-b43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sajad Hameed/Global Look Press

Международные военные учения «Кавказ-2020», намеченные на сентябрь, могут пройти без участия Индии. В Нью-Дели недовольны тем, что в мероприятии также намерены поучаствовать Пакистан и Китай.

Об этом сообщает агентство ANI. В Минобороны Индии прошло совещание, на котором присутствовал министр иностранных дел Субраманиями Джайшанкар. Источник агентства в военном ведомстве заявил, что по итогам встречи индийские власти считают нецелесообразным принимать участие в учениях в России вместе со странами, отношения с которыми в последнее время крайне обострены. Также в Индии принимают во внимание сложную эпидемиологическую обстановку в мире.

Ранее индийское телевидение сообщало, что 200 военных, представляющих все три вида ВС Индии, готовы принять участие в сентябрьских учениях. Планировалось, что в Россию отправятся 160 представителей сухопутных сил, 40 человек из ВВС и два офицера флота в качестве наблюдателей.

В начале мая на границе Китая и Индии в районе территории Ладакх произошли столкновения с участием около 250 солдат с обеих сторон. Более 100 человек получили ранения. Новые стычки произошли в середине июня. По некоторым данным, огнестрельное оружие в конфликте не применялось — в ход шли палки и камни. При этом не менее 20 индийских военных погибли, 76 — получили ранения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» создаст центр обслуживания и ремонта продукции в Индии.