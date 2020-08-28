Индия может отказаться от участия в военных учениях в России

Международные военные учения «Кавказ-2020», намеченные на сентябрь, могут пройти без участия Индии. В Нью-Дели недовольны тем, что в мероприятии также намерены поучаствовать Пакистан и Китай.
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Ранее индийское телевидение сообщало, что 200 военных, представляющих все три вида ВС Индии, готовы принять участие в сентябрьских учениях. Планировалось, что в Россию отправятся 160 представителей сухопутных сил, 40 человек из ВВС и два офицера флота в качестве наблюдателей.
В начале мая на границе Китая и Индии в районе территории Ладакх произошли столкновения с участием около 250 солдат с обеих сторон. Более 100 человек получили ранения. Новые стычки произошли в середине июня. По некоторым данным, огнестрельное оружие в конфликте не применялось — в ход шли палки и камни. При этом не менее 20 индийских военных погибли, 76 — получили ранения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» создаст центр обслуживания и ремонта продукции в Индии.
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