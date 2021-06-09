Индия вернёт России атомную подлодку из-за взрыва на борту

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Представители Индии досрочно вернут России атомную подводную лодку (АПЛ) К-152 «Нерпа» (Chakra) проекта 971У «Щука-Б». Причиной такого решения стал взрыв баллона воздуха высокого давления. Инцидент произошёл в 2020 году во время похода субмарины. Об этом журналистам сообщили сотрудники оборонно-промышленного комплекса, передаёт ТАСС.

Уточняется, что взрыв серьёзно повредил лёгкий и прочный корпус АПЛ. В результате инцидента также пострадало радиоэлектронное вооружение и гидроакустическое оборудование.

Специалисты в Индии после взрыва отремонтировали субмарину. В настоящий момент подлодка направляется в сторону РФ. Индия получила субмарину по лизингу в январе 2012 года сроком на десять лет. Её спустили на воду летом 2006-го.

За всю историю отношений между странами Индия второй раз арендует атомную подлодку у России. Первый раз в 1988 году была взята подлодка 670 «Скат» К-43.

Ранее американский публицист Калеб Ларсон в статье для The National Interest похвалил российских инженеров, которые создали новейшую силовую установку для подводной лодки проекта «Лада». Эксперт отметил, что субмарина настолько бесшумна, что потенциальный противник не способен заметить её приближение.