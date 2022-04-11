Индия и США призвали прекратить боевые действия на Украине

Вашингтон и Нью-Дели призвали к немедленному прекращению боевых действий на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, сделанном по итогам переговоров в формате «два плюс два» с участием министров обороны и иностранных дел США и Индии. Документ опубликован на официальном сайте индийского МИД .

Министры рассмотрели взаимные усилия по реагированию на обострение гуманитарного кризиса на Украине и оценили его более широкие последствия. Они призвали к немедленному прекращению боевых действий, — говорится в заявлении.

Также министры осудили гибель мирных жителей и подчеркнули, что современный миропорядок построен на Уставе ООН, уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности всех государств.

В встрече принмали участие госсекретарь США Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин и их индийские коллеги Субраманьям Джайшанкар и Раджнатх Сингх.

Ранее стало известно, что США и Индия до конца текущего года начнут так называемый «оборонный обмен» в космической сфере между военными ведомствами. Также ведомства углубят сотрудничество в киберпространстве.

Также некоторое время назад министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит убеждать Нью-Дели в необходимости в будущем уменьшить закупки военной техники и оборудования у России. В Индии должны понять, что военные контакты с Москвой не в их интересах, отметил он.