Индия готова сделать вакцину против коронавируса доступной для всего мира

https://static.news.ru/photo/10f5f424-26a5-11eb-a58c-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look Press

Власти Индии хотят помочь с производством и распространением вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Субраманиям Джайшанкар в ходе пленарного заседания Восточноазиатского саммита.

Когда участники обсуждали борьбу с коронавирусной инфекцией, глава внешнеполитического ведомства Индии напомнил, что премьер министр страны Нарендра Моди обещал помочь мировому сообществу в борьбе с COVID-19.

Производство и поставка вакцин в Индии будут использованы для помощи всему человечеству в борьбе с этим кризисом, — цитирует Джайшанкара телеканал Al Jazeera.

Индия окажет помощь другим государствам в улучшении системы здравоохранения, в вопросе транспортировки лекарств и доставки вакцин. В стране высоко развита фармацевтическая промышленность.

Как писал NEWS.ru, российский лидер Владимир Путин заявил, что другие страны заинтересовались российской вакциной «Спутник V». Москва готова сотрудничать с любой из стран, которая пожелает приобрести препарат.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подчеркнул, что Европа не рассматривает возможность покупки российской вакцины от коронавируса, поскольку ориентируется на препараты, производящиеся на её территории.

По последним данным статистики коронавируса в мире на 14 ноября 2020 года, лабораторно подтверждено 53 747 063 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 37 430 277, умерли от коронавируса — 1 309 820 человек. По последним данным, в мире за сутки количество заболевших COVID-19 стало больше на 606 497 человек, выздоровело 222 872 человека, скончались 9025.