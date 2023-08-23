Индия гордится: фото посадки станции «Чандраян-3» на Луну Он стал первым на южном полюсе спутника Земли

Фото: AP/TASS

Журналисты во время трансляции посадки лунной станции «Чандраян-3» в Центре телеметрии, слежения и командной сети Индийской организации космических исследований (ISRO)

Посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» стал первым на неизведанном южном полюсе Луны. Так, Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, которой удалось доставить на Луну космический аппарат. За посадкой в прямом эфире наблюдали почти 8 млн человек, включая премьера Нарендра Моди, который сейчас находится на саммите БРИКС в ЮАР. Политик заявил, что испытывает большую гордость и назвал событие «рассветом новой Индии».

Станцию «Чандраян-3» запустили 14 июля, а на лунную орбиту она вышла 5 августа. Аппарат провел несколько маневров по сближению с Луной, пока его орбита не снизилась до 100 километров от поверхности. 17 августа спускаемый модуль «Викрам» отделился и провел две операции по снижению.

В последние 15 минут своего спуска к поверхности Луны посадочный модуль должен был совершить критический маневр — перейти из горизонтального положения в вертикальное, повернувшись почти на 90 градусов. Индийские ученые назвали «15 минутами ужаса», так как прошлая миссия «Чандраян-2» — потерпела неудачу при попытке мягкой посадки. Аппарат не смог выполнить этот переход и столкнулся с Луной всего в 7,42 км от расчетной точки посадки.

Как полагают ученые, на малоизученном Южном полюсе Луны есть запасы водяного льда. Перед миссией «Чандраян-3» поставили задачу отработать мягкую посадку на поверхность спутника Земли и провести ряд научных экспериментов по изучению его поверхности и грунта.

Момент посадки «Чандраян-3» — в галерее NEWS.ru.