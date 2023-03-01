Индия давит на Москву и Пекин, чтобы G20 не увенчался провалом Bloomberg: Индия пытается убедить Россию и КНР согласиться с консенсусом G20

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Саммит G-20 на Бали (2022)

Индия пытается убедить Россию и Китай согласиться с консенсусом G20 по поводу конфликта на Украине, пишет Bloomberg. Руководство страны пытается преодолеть разногласия до начала встречи министров иностранных дел стран «Большой двадцатки», однако сталкивается с трудностями из-за того, что Россия и Китай возражают против использования слова «война» для описания российско-украинского конфликта.

Индия сильно зависит от военной техники из России и не хочет быть втянутой ни в один из лагерей. Ее главная цель — сделать G20 успешной, но пока неясно, будет ли Индия публично называть страны, которые отклоняются от консенсуса и блокируют согласование совместного заявления, указывает агентство.

Ранее по итогам встречи «Большой двадцатки» Индия не стала осуждать спецоперацию России на Украине. Индийские представители отметили, что у страны другие взгляды, а также разные оценки ситуации и санкций против России. В документе также подчеркивается недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия.

Ранее МИД РФ заявил, что Москва на встрече глав МИД «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели намерена открыто заявить о причинах и зачинщиках проблем в мировой политике и экономике. Кроме того, РФ также представит беспристрастную картину произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности ЕС и НАТО.