Индийский премьер поздравил Путина и дал обещание Зеленскому Премьер Индии Моди провел переговоры по телефону с Путиным и Зеленским

Фото: kremlin.ru

Нарендра Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по отдельности провел переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, об этом глава правительства сообщил в соцсети Twitter (X). Нарендра Моди поздравил российского лидера с победой на выборах главы государства. В ходе беседы политики договорились продолжать работу над расширением сотрудничества России и Индии.

Поговорил с президентом Путиным и поздравил его с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Мы договорились работать вместе над дальнейшим углублением и расширением российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства в предстоящие годы, — сказал премьер.

На переговорах с Зеленским Моди отметил интерес Индии к развитию сотрудничества с Украиной. Кроме того, премьер-министр пообещал оказывать гуманитарную помощь стране и дальше.

Передал последовательную поддержку Индией всех усилий по установлению мира и скорейшему прекращению продолжающегося конфликта, — отметил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился в возможности начала переговоров о заморозке конфликта с Украиной. По его словам, пока неясно, с кем именно их вести, поскольку западные страны дискредитировали себя. Кроме того, актуальным остается вопрос, кто выступит гарантом соблюдения договоренностей.