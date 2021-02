Индийский политик пересел с автомобиля на верблюда из-за цен на топливо

Так, 22 февраля политик отправился верхом на верблюде из своей резиденции в Образовательный институт имени Раджива Ганди в Раджамандри. Об этом сообщило агентство ANI в Twitter.

#WATCH Andhra Pradesh: Congress leader and former MP, GV Harsha Kumar rides a camel from his residence to Rajiv Gandhi Educational Institute in Rajahmundry, as a mark of protest against the fuel price hike. (22.02.2021) pic.twitter.com/bBYn6vjfFO