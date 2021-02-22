Индийский политик пересел с автомобиля на верблюда из-за цен на топливо

https://static.news.ru/photo/9fa9cca8-75d4-11eb-8cb4-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Лидер индийского конгресса и экс-депутат парламента Харша Кумар сменил автомобиль на верблюда в знак протеста против роста цен на бензин и дизтопливо.

Так, 22 февраля политик отправился верхом на верблюде из своей резиденции в Образовательный институт имени Раджива Ганди в Раджамандри. Об этом сообщило агентство ANI в Twitter.

#WATCH Andhra Pradesh: Congress leader and former MP, GV Harsha Kumar rides a camel from his residence to Rajiv Gandhi Educational Institute in Rajahmundry, as a mark of protest against the fuel price hike. (22.02.2021) pic.twitter.com/bBYn6vjfFO — ANI (@ANI) February 23, 2021

Розничные цены на бензин и дизтопливо в различных штатах Индии варьируются в зависимости от уровня местного налога с продаж или НДС и транспортных расходов. Так, в Дели в середине февраля они достигли рекордных показателей — $1,23 за 1 литр бензина и $1,1 за литр дизтоплива. Министр нефти и природного газа Джармендра Прадхан объяснил подорожание топлива соглашением стран ОПЕК о сокращении добычи нефти.

Власти страны признают, что не могут повлиять на ситуацию на рынке топлива и остановить рост цен. Они призывают страны ОПЕК не соглашаться на сокращение объёмов нефтедобычи, так как это ведёт к повышению стоимости топлива для покупателей, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на индийские СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что в России самый доступный для жителей бензин продаётся в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и на Чукотке. Так, в ЯНАО на одну среднюю месячную зарплату можно купить 2155 литров топлива, в столице — 1944 литра, на Чукотке — 1707 литров. Всего регионов, где люди могут на свой месячный доход приобрести больше тысячи литров бензина, тринадцать. Рейтинг регионов с доступным бензином для населения был составлен на основе объёма автомобильного топлива марки АИ-92. Количество определялось путём деления региональной зарплаты в срок с декабря 2019-го по ноябрь 2020 года на местную цену на бензин в январе 2021 года.