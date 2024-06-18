Индийский «Нострадамус» назвал дату начала третьей мировой войны The Daily Star: астролог из Индии предрек начало третьей мировой войны 18 июня

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Астролог из Индии Кушал Кумар, также известный как «новый Нострадамус», объявил дату начала третьей мировой войны, пишет издание The Daily Star. По его мнению, она должна развернуться во вторник, 18 июня.

По его словам, именно эта дата имеет самый сильный планетарный стимул, способный спровоцировать глобальный конфликт. Он также отметил, что о приближении мирового кризиса говорят конфликты на Ближнем Востоке, противостояние России и НАТО, а также напряженность на индо-пакистанской границе и вокруг Тайваня.

В то же время он оговорился, что другой возможной датой начала такого конфликта может стать 29 июня. До этого он утверждал, что мировую войну следует ожидать 10 июня.

Авторы материала также решили узнать у чат-платформы Google под названием Gemini, как может выглядеть третья мировая война. По мнению бота, первые часы гипотетического глобального конфликта, вероятнее всего, будут проходить под «шквалом дипломатической активности, кибератак и военной мобилизации». При этом утверждается, что война начнется между Западом с одной стороны и Россией и Ираном с другой.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что удар Соединенных Штатов по российским силам на Украине привел бы к мировой войне. Таким образом он ответил на угрозу главы МИД Польши Радослава Сикорского, допустившего американскую атаку по ВС России.