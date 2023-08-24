Индийский луноход прокатился по Луне Индийский луноход миссии «Чандраян-3» совершил первую поездку на Луну

Фото: ISPO

Индийский Луноход «Прагьян» совершил первую прогулку по Луне, сообщила в Twitter (X) Индийская организация космических исследований. Накануне стало известно, что космический аппарат прибыл на Луну на борту посадочного модуля межпланетной станции «Чандраян-3».

Луноход «Чандраян-3» сошел с посадочного модуля, и Индия совершила прогулку по Луне, — говорится в сообщении индийской космической станции.

Ранее сообщалось, что Индийское космическое агентство успешно произвело спуск модуля миссии «Чандраян-3» на поверхность Луны, 23 августа аппарат приземлился на южном полюсе. Таким образом, Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, которой удалось доставить на Луну космический аппарат, и первой, кому удалось посадить модуль на южном полушарии Луны. За трансляцией этой миссии наблюдало почти 8 млн человек, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, который сейчас находится на саммите БРИКС в ЮАР.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что первая почти за 50 лет отечественная станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью спутника Земли. До этого стало известно о нештатной ситуации во время плановой подачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты.