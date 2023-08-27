Индийский аппарат передал первые данные с Луны Индийский аппарат передал первые данные с Луны, ее почва оказалась горячей

Фото: Joel Goodman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Индийский луноход «Прагьян», доставленный на Луну посадочным модулем «Чандраян-3», передал на Землю первые научные данные, сообщает ТАСС со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO). Как оказалось, верхний слой почвы на Луне имеет высокую температуру, что учеными не предполагалось.

ChaSTE (поверхностный термофизический эксперимент «Чандра») измеряет температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса, чтобы понять температурный режим на поверхности Луны, — говорится в сообщении организации.

Специалисты также привели график, который иллюстрирует изменения температуры лунной поверхности на различных глубинах, зафиксированные во время проникновения зонда. По словам сотрудников ISRO, полученная информация оказалась неожиданной для ученых. Ранее они предполагали, что температура на поверхности может составлять от плюс 20 до плюс 30 градусов по Цельсию, но оказалось, что она достигает плюс 70 градусов.

Индия 23 августа успешно произвела спуск модуля миссии «Чандраян-3» на поверхность Луны, аппарат успешно прилунился на южном полюсе. Таким образом, Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, которой удалось доставить на Луну космический аппарат, и первой, кому удалось посадить модуль на южном полушарии Луны.

За три дня до этого первая почти за 50 лет отечественная станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью спутника Земли. Сообщалось о нештатной ситуации во время плановой подачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты.