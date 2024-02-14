Индийские ученые впервые нашли лягушку с растущим на спине грибом Reptiles & Amphibians: впервые обнаружена лягушка с растущим на спине грибом

Фото: journals.ku.edu

Ученые из Индии обнаружили лягушку, на спине которой вырос гриб, следует из опубликованного в журнале Reptiles & Amphibians отчета. Необычное открытие, которое стало первым задокументированным подобным случаем, было сделано специалистами по водно-болотным угодьям из природоохранной организации WWF (Всемирный фонд дикой природы, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Индии.

Летом 2023 года исследователи изучали природу в индийском регионе Западных Гат и наткнулись на золотоспинную лягушку Рао, на спине которой рос небольшой серый гриб. Ученые сфотографировали амфибию, однако не стали забирать для изучения. Позднее микологи ознакомились со снимком и пришли к выводу, что гриб относится к роду Mycena. Обычно они питаются разлагающейся древесиной, животным навозом и опавшими листьями.

Ученые точно не знают, как гриб смог попасть в лягушку. Кожа этих амфибий хорошо защищена, поэтому проникновение могло стать следствием инфекции или травмы. При этом грибки нередко растут на живых существах, однако их трансформация в полноценные грибы — крайне маловероятное явление, для которого требуются особые условия.

Ранее были представлены материалы исследования Nature Communications, согласно которым белым медведям грозит вымирание из-за потепления. Ученые отмечают, что изменения климата влекут за собой таяние ледников. В связи с этим голодная смерть уже угрожает медведям в Гудзоновом заливе, которые не могут охотиться из-за отсутствия льда.