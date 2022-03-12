Индийские студенты пожаловались на издевательства солдат ВСУ
Ксения Голуб
Ксения Голуб
09:22, 13 марта 2022
Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press
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Индийские студенты, которые пытаются покинуть украинскую территорию, пожаловались на случаи насилия и нападений со стороны ВСУ на границе Украины с западными странами, пишут «Известия». В частности, они заявили, что находились на морозе, им было отказано в еде, воде, крове и безопасном проходе.
Кроме того, по словам студентов, украинские пограничники издевались над ними из-за того, что Индия в ходе голосования против России в СБ ООН осталась нейтральной.
Украинская армия внезапно стала жестокой. Они использовали дубинки, электрошокеры и даже стреляли в воздух. Это было ужасающее зрелище, которое я никогда не забуду,— сказала одна из пострадавших студенток.
В правительстве Индии сообщили, что на Украине на данный момент находятся до 15 тысяч индийских студентов, которые до сих пор не имеют возможности вернуться домой.
Как заявили ранее в пресс-службе Черноморского флота, расчёт бронепоезда Южного военного округа обеспечил эвакуацию граждан ряда государств с Украины по железной дороге. В частности, из Херсонской области в Крым были доставлены 248 иностранцев, среди которых 38 детей.