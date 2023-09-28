Индийцу покусали член за отказ от секса втроем

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В Индии мужчина напал на любовника своей знакомой и искусал его за пенис из-за того, что тот отказался от секса втроем, сообщило издание News9Live. Пострадавший теперь проходит лечение в специализированной клинике.

Мужчина из города Канпур приехал в деревню Раутапур Кала к своей любовнице, но та пригласила в гости еще одного приятеля. Вместе они попытались заставить его заняться с ними групповым сексом, но мужчина отказался. Тогда разгневанный приятель любовницы набросился на него, повалил на землю и начал кусать за интимные места.

Крики мужчины переполошили жителей деревни. Опасаясь за свою жизнь, он сбежал и попросил о помощи родных, которые вызвали ему скорую. Индийца доставили в клинику, где оказали первую помощь, после чего перевели в больницу для продолжения лечения. Он не стал подавать заявление в полицию, но там сообщили, что им известно о произошедшем.

Ранее житель Танзании во время занятия сексом услышал громкий хруст, после чего в течение пяти часов мучался от боли, пока не обратился к медикам с кровоточащим половым органом. У пациента диагностировали тройной перелом пениса, что специалисты признали крайне редким случаем. Однако спустя полгода ему удалось полностью восстановиться.