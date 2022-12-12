India Today: войска Индии и КНР устроили перестрелку

Фото: Sajad Hameed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Между индийскими и китайскими войсками 9 декабря произошла перестрелка, сообщает India Today со ссылкой на источники. По информации издания, инцидент произошел в городе Таванг штата Аруначал-Прадеш в Индии. Журнал уточняет, что населенный пункт контролируется с обеих сторон с 2006 года. В результате инцидента несколько индийских солдат получили ранения.

9 декабря индийские и китайские войска столкнулись вдоль линии фактического контроля (ЛРК) в секторе Таванг штата Аруначал-Прадеш. В ходе столкновения несколько индийских солдат получили ранения, — сказано в сообщении.

В сентябре председатель КНР и Центрального военного совета страны Си Цзиньпин приказал Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сосредоточиться на подготовке к участию в реальных боевых действиях. Китайский лидер также заявил о необходимости твердо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей реформы по повышению эффективности армии.

Ранее китаист Василий Кашин заявил, что КНР может начать более открыто поддерживать Россию в случае эскалации ситуации на Тайване. По словам эксперта, в плане реальных действий Пекин сделал много, чтобы поддержать Москву, нарастив закупки нашего сырья и увеличив некоторые составляющие своего экспорта в РФ.