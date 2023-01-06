Индекс мировых цен на продовольствие упал на 1,9%

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Индекс мировых цен на продовольствие по итогам декабря прошедшего года снизился на 1,9% относительно ноябрьского значения, достигнув уровня 132,4 пункта, информирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. В среднем индекс за 2022 год составил 143,7 пункта, что на 14,3% выше среднего значения за 2021 год. Отмечается, что снижение цен продолжается девятый месяц подряд и индекс цен на 1% ниже его значения годом ранее.

В частности, данный индекс цен уменьшился на зерновые (-1,9%) и мясо (-1,2%), что связано с ростом сборов в Южном полушарии и повышением объемов экспортных поставок пшеницы. Вместе с тем конкуренция со стороны Бразилии поспособствовала сокращению глобальных цен на кукурузу.

Специалисты ФАО отметили, что в декабре после пяти месяцев снижения вырос индекс цен на молочные продукты (на 1,2%), а также на 2,4% по сравнению с ноябрем вырос индекс на сахар, в основном из-за опасений по поводу влияния неблагоприятных погодных условий на урожайность в Индии и задержек с переработкой сахарного тростника в Таиланде и Австралии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в самых бедных странах. Он подчеркнул, что к этому ведет, в частности, растущая волатильность мировых цен на энергоносители и продовольствие. В итоге, по его словам, качество жизни ухудшается и в развитых, и в развивающихся странах.