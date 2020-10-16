Имя Жукова вернут проспекту Небесной Сотни в Одессе

https://static.news.ru/photo/f4594566-103b-11eb-a6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

Городская историко-топонимическая комиссия пришла к решению вернуть прежние названия проспекту Небесной Сотни и улице Инглези в Одессе, сообщил глава города Геннадий Труханов.

Улицы снова будут называться проспект Маршала Жукова и улица 25-й Чапаевской Дивизии.

Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе: городская историко-топонимическая комиссия поддержала моё обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии, — написал градоначальник в Facebook.

Труханов подчеркнул, что эти улицы ранее были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в рамках процесса декоммунизации, но для возвращения им прежних названий есть законные основания. Так, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии.

Впереди нам ещё предстоит много работы, но главные шаги уже сделаны. И мы сделаем всё возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость, — резюмировал мэр.

Закон о декоммунизации был принят на Украине в 2014 году. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей.

Как писал NEWS.ru ранее, памятник Ленину в селе Железнодорожном Одесской области превратили в монумент переселенцу из Болгарии. Вождя мирового пролетариата «нарядили» в национальный костюм. В руке Ильич теперь сжимает виноградную лозу.