https://static.news.ru/photo/be62804c-580f-11ea-ad22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал действия украинских властей при доставке эвакуированных из Китая граждан на карантин. Автобусы с прилетевшими попытались силой остановить жители Полтавской области.

Рабинович усомнился в компетентности министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, обвинил государство в неспособности противодействовать как эпидемии коронавируса COVID-19, так и панике, которая привела к протестам против создания карантинных зон.

Мы всё время страдаем от одного — от того, что абсолютная импотенция государственного управления. Абсолютная, нет государства, его нет, оно участвует только в обдирании людей, — цитирует украинского депутата РЕН ТВ.

Как сообщал NEWS.ru, в посёлке Новые Санжары случились столкновения между полицией и местными жителями, которые попытались остановить транспорт с 45 прибывшими из Китая украинцами. В беспорядках пострадали не меньше 24 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация под Полтавой напомнила ему Средневековье.