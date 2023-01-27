Импорт российских товаров в Великобританию упал почти на 100% ONS: российский импорт в Великобританию за 2022 год упал на 98,2%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По итогам 2022 года импорт российских товаров в Великобританию сократился на 98,2% по сравнению с 2021 годом, следует из данных британского Бюро национальной статистики (ONS). Общая стоимость поставленных товаров по состоянию на ноябрь 2022 года составила 18 млн фунтов (1,538 млрд рублей). Экспорт же товаров в Россию сократился на 77,4% и составил 57 млн фунтов (4,87 млрд рублей).

Согласно данным ONS, за месяц до ввода российских войск на территорию Украины импорт российских товаров в Великобританию был близок к отметке в два млрд фунтов (171 млрд рублей), после чего он стал резко сокращаться. Отдельно авторы исследования указывают на сократившийся импорт топлива — он упал на 98,1%, и в ноябре 2022 года общая стоимость поставок составила 9,2 млн фунтов (786 млн рублей).

Более половины поставок (50,9%) из Великобританию в Россию пришлись на лекарственные средства, поскольку на них санкции не распространяются. Этот показатель в 5,4 раза выше по сравнению с периодом до 24 февраля. Торговля услугами между странами пострадала меньше всего, поскольку на нее санкции также не распространялись. Суммарно импорт услугу из России сократился на 17,5% до 177 млн фунтов (15,121 млрд рублей).

Ранее стало известно, что в декабре 2022 года объем экспорта из ФРГ в Россию сократился на 59,1% по сравнению с показателем 2021 года и составил €800 млн. За год РФ потеряла девять позиций в рейтинге крупнейших импортеров товаров из Германии, переместившись с 5-го на 14-е место.