Иммунолог оценил опасность аргентинского вируса для россиян Иммунолог Болибок: россиянам не стоит бояться аргентинского вируса

Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Аргентине шесть человек заболели пневмонией неизвестного происхождения, двое из них уже скончались. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Москве 24», что локальные вспышки заболеваний неизвестного происхождения, которые не получают широкого распространения и быстро затухают, время от времени происходят в разных частях мира. По словам врача, россиянам бояться нечего

В доковидную эпоху подобные происшествия не привлекали широкого внимания. Однако с тех пор как в Китае «проморгали» коронавирус, когда местные власти замяли сообщения врача о новом заболевании, к информации о болезнях неизвестной этиологии стали относиться гораздо внимательнее, — рассказал врач.

Наиболее вероятно, по мнению эксперта, что сотрудники медучреждения не соблюдали масочный режим. По его словам, любая пневмония вызывается инфекционным поражением легких, а потому при игнорировании техники безопасности персонал больницы мог заразиться от пациентов неизвестным вирусом, который может быть несерьёзной мутацией уже известного.

Поскольку новых заболевших в Аргентине больше не выявляли, иммунолог допустил, что вспышка могла затухнуть и россиянам нечего бояться. Сегодня для граждан РФ гораздо более актуальной остается обстановка с коронавирусом, считает иммунолог. Специалист рекомендовал гражданам вовремя ревакцинироваться, чтобы избежать тяжелого течения заболевания.

Министерство здравоохранения аргентинской провинции Тукуман ранее сообщило, что из-за неизвестного вируса умер один человек, а еще четверо госпитализированы. Отмечается, что у всех пациентов наблюдается двусторонняя пневмония. Еще один заболевший изолирован дома. Исследования исключили заражение коронавирусом, гриппом А и В, хантавирусом и рядом других инфекций. Сейчас власти устанавливают происхождение вируса.