Иммунолог назвал особенности лямбда-штамма коронавируса

Лямбда-штамм COVID-19 является отражением естественного процесса мутации вируса. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире «Радио 1».

Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм — как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру, — отметил иммунолог.

Лямбда-вариант изначально выявили в Южной Америке в конце 2020 года. Сейчас этот штамм, считает Жемчугов, будет быстрее заражать тех, кто ещё не переболел и не вакцинировался.

Новая конструкция даёт этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус «лямбда» постепенно вытеснит «дельту», — подчеркнул врач.

Ранее стало известно, что учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США выявили у коронавируса способность заражать человека по-новому. После мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2, а это говорит о его способности находить новые пути заражения организма.