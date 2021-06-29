Иммунолог назвал особенности лямбда-штамма коронавируса
Евгений Бугров
Евгений Бугров
04:52, 29 июня 2021
Фото: NIAID/CC BY 2.0/flickr.com
Лямбда-штамм COVID-19 является отражением естественного процесса мутации вируса. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире «Радио 1».
Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм — как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру, — отметил иммунолог.
Лямбда-вариант изначально выявили в Южной Америке в конце 2020 года. Сейчас этот штамм, считает Жемчугов, будет быстрее заражать тех, кто ещё не переболел и не вакцинировался.
Новая конструкция даёт этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус «лямбда» постепенно вытеснит «дельту», — подчеркнул врач.
Ранее стало известно, что учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США выявили у коронавируса способность заражать человека по-новому. После мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2, а это говорит о его способности находить новые пути заражения организма.