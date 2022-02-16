«Имиджевые мероприятия»: МИД РФ о появлении нового праздника на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обещал проводить массовые «имиджевые мероприятия», сейчас украинские власти их и проводят, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Подобным образом она прокомментировала появление на Украине Дня единения.

Дипломат отметила, что проведение имиджевых мероприятий зависит от ситуации, где-то это прекрасная вещь, но не в этом случае.

Наверное, на фоне разваливающегося государства имиджевыми мероприятиями не удастся прикрыть те проблемы, которые есть. Невозможно проводить День национального единства, когда у тебя миллионы граждан не имеют возможности нормально жить в стране, — сказала Захарова.

Дипломат посоветовала руководству Украины проводить не дни единения, а «дни всепрощения».

Тут надо просить друг у друга прощения, думать, как им сосуществовать дальше, на каких основах, если они не принимают минские договорённости. Необходимо подумать о том ужасе, в который они превратили страну за последние несколько лет, накачивая её оружием, разворовывая и предавая предыдущие свои поколения, — сказала Захарова.

Ранее Зеленский призвал сделать 16 февраля — день, на который западные СМИ установили дату вторжения РФ на Украину, Днём единения и «вывесить национальные флаги, надеть сине-жёлтые ленты и показать всему миру наше единство». Также украинский лидер отметил, что страна имеет «прекрасную армию», состав которой обладает уникальным опытом и современным оружием.

Позднее Зеленский поздравил граждан страны с Днём единения и подчеркнул, что украинцев объединяет желание жить в мире.