«Имбецилы упражняются»: Медведев про запрет на русскую культуру

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал запрет на русскую культуру актуальным западным трендом, а политические имбецилы и «убогие диванные русофобы» упражняются на эту тему. Он добавил, что Фёдора Достоевского, Антона Чехова, Дмитрия Шостаковича и Александра Пушкина многие европейцы «с клиническим удовольствием предают анафеме». Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Запрет на русскую культуру — актуальный западный тренд​​​. Сколько политических имбецилов и убогих диванных русофобов упражняется на эту тему! — поделился Медведев.

Несмотря на тренды, по мнению политика, власти западных стран с помощью формальных проволочек «вполне готовы прикарманить» материальные ценности России в области культуры, которые временно находятся за границей.

Экспонаты, которые были задержаны в Финляндии из-за возможного нарушения Россией санкционного режима, ранее привезли в Государственный Эрмитаж. Грузовик с картинами заехал во двор музея. В Минкультуры сообщали, что одна машина с экспонатами прибудет в Санкт-Петербург, две другие — в Москву. В настоящее время идёт разгрузка картин.