Iltalehti: Финляндия готовится подать заявку на вступление в НАТО

Власти Финляндии готовятся подать заявку на членство в НАТО, сообщает Iltalehti. По данным издания, это может произойти уже в конце апреля. Как ожидается, президент Саули Ниинистё и комитет министров иностранных дел и политики безопасности, возглавляемый премьер-министром Санной Марин, объявит о намерении вступить в Североатлантический альянс в ходе парламентских дебатов.

Издание отмечает , что правительство Финляндии обнародует свой дополненный доклад о внешней политике и политике безопасности 14 апреля, его обсуждение в парламенте начнётся после пасхальных каникул, которые стартуют 15 апреля.

Вступление Финляндии в НАТО должно быть одобрено всеми государствами-членами. После того, как все члены Альянса дадут свое согласие, генеральный секретарь НАТО официально приглашает страну-кандидата вступить в НАТО.

В конце марта Ниинистё сообщил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом принципы и процедуры приёма новых членов в Альянс.

В начале апреля финский премьер-министр Санна Марин призвала участников съезда Социал-демократической партии страны серьёзно пересмотреть позицию Финляндии по вступлению в НАТО. Она допустила, что Финляндия может столкнуться с последствиями при любом развитии событий — если граждане страны одобрят вступление в организацию и если не одобрят. И решить это необходимо «тщательно, но быстро», считает Марин, например весной.

Как заявил президент страны Саули Ниинистё, вступление Финляндии в НАТО — один из основных вариантов её развития как члена Евросоюза. При этом он признал, что подача заявки в Альянс на фоне ситуации на Украине может привести к дополнительной эскалации в Европе.

Столтенберг отмечал, что Финляндия при желании сможет быстро получить членство в НАТО. Он добавил, что Альянс ведёт постоянный диалог с представителями Финляндии, и при желании все 30 членов объединения одобрят вступление страны в организацию.