Илона Маска вынудили передать систему Starlink военным Советник главы МО РФ Ильницкий: Маска вынудили передать Starlink военным

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Предприниматель Илон Маск был вынужден передать военным систему Starlink, заявил журналу «Международная жизнь» советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. Он добавил, что при этом бизнесмена обязали сохранить финансирование системы.

Система Starlink, которая принадлежит Илону Маску, много говорившему, что он «не будет, не хочет», тем не менее он был принужден передать военным и финансировать эту систему, — заявил Ильницкий.

Он добавил, что Starlink обеспечивает Вооруженным силам Украины (ВСУ) «достаточно качественную связь».

Илон Маск ранее выступил с поддержкой идеи президента Украины Владимира Зеленского провести мирный саммит высокого уровня. Это предложение украинский лидер озвучил в ходе встречи с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, которая выразила готовность удовлетворить просьбу Зеленского.

В конце декабря Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении станции Starlink на Купянском направлении сводной группой военнослужащих группировки войск «Запад» с помощью боевых дронов. Позднее в Сети появилось видео ликвидации антенны системы спутниковой связи, на котором оператор беспилотника совершает точный сброс по цели, после чего следует взрыв.