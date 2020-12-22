Илон Маск заявил, что предлагал Apple купить Tesla

https://static.news.ru/photo/6b736368-44a6-11eb-8f48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Filip Singer/Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что ранее предлагал главе компании Apple Тиму Куку купить у него Tesla, но тот не проявил к предложению никакого интереса.

Глава производителя электромобилей Tesla заявил, что несколько лет назад компания переживала не лучшие времена, из-за чего он думал о её продаже и даже сделал соответствующее предложение Тиму Куку, сообщает ТАСС.

В самые мрачные дни работы над программой [по разработке и выпуску электромобилей] Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla [компанией] Apple (за одну десятую её стоимости на сегодняшний день). Он отказался от встречи, — отметил Маск.

Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что Apple проектирует собственный электромобиль с технологией батарей «следующего поколения». Необычная для IT-компании новинка может увидеть свет уже к 2024 году.

Между тем, в сентябре Илон Маск предупредил о трудностях, которые предстоит преодолевать Tesla при наращивании производства. Проблемы может создать зависимость автогиганта от крупных алюминиевых деталей.