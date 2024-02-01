Илон Маск второй год подряд признан худшим директором Fortune: Илон Маск признан худшим CEO-руководителем

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск, основавший Tesla и SpaceX, вновь признан самым переоцененным руководителем. Бизнесмен второй год подряд возглавляет антирейтинг среди других крупных CEO компаний, передает издание Business Insider со ссылкой на исследование Fortune.

Как отмечает газета, для составления рейтинга были проанализированы сотни руководителей компаний, при чем опрашивали и самих директоров, чтобы узнать, кто по их мнению слишком переоценен, а кто, наоборот, недооценен. В итоге за кандидатуру Маска в антирейтинге проголосовали 399 руководителей, второе место досталось генеральному директору Disney Бобу Айтеру, а тройку лидером замкнула глава Microsoft Сатья Наделла.

В статье указывается, что на результатах миллиардера могла сказаться высокая занятость сразу в нескольких крупных корпорациях, а также работа в соцсети X (Twitter), которую он купил в 2022 году и переименовал. Но одновременно с этим Маска не раз хвалили за революцию в сфере коммерческой космонавтики и в индустрии электромобилей. Авторы материала указывают, что бизнесмен, возможно, ставит сложные цели, которые слишком тяжело достичь.

Ранее сообщалось, что компания Tesla в скором времени может переехать в Техас, где глава компании Илон Маск хотел построить собственный город. Совсем скоро состоится собрание акционеров компании, где на голосовании будет определено финальное решение.