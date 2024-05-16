Илон Маск упрекнул США в подталкивании России к союзу с Китаем и Ираном Маск: США вынуждают Россию, Китай, КНДР и Иран создать союз

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Илон Маск

Власти США подталкивают Россию к созданию альянса с Китаем, Северной Кореей и Ираном, написал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в Twitter (X). Таким образом он отреагировал на визит президента РФ Владимира Путина в КНР.

Америка вынуждает их вступить в союз, — написал миллиардер.

16 мая Путин прибыл с визитом в Пекин. В этот же день он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. На переговорах российский лидер подчеркнул, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо.

Ранее издание The Economist писало, что альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников. Санкционное давление Запада привело к тому, что три страны сплотились перед лицом общего врага, поддержав идею многополярного мира, «где владычествовать Америке будет уже не суждено», пояснили авторы материала.

Кроме того, в докладе межпартийной комиссии Конгресса США информировали, что американский ядерный арсенал не готов к потенциальному конфликту с Россией и Китаем. По мнению авторов документа, угрозы со стороны РФ и КНР одинаковы по уровню серьезности, поэтому США должны подготовиться к одновременному противостоянию с ними. Законодатели назвали возможный ядерный конфликт с Россией и Китаем «все более вероятным» и предположили, что он может разразиться в 2027–2035 годах.