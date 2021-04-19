Илон Маск рассказал подробности о ДТП с Tesla

https://static.news.ru/photo/af3c0330-a198-11eb-a6c8-96000091f725_660.jpg Фото: Sebastian Gabsch via www.imago-i/www.imago-images.de/GLOBAL LOOK PRESS

Разбившийся в штате Техас автомобиль Tesla в момент аварии не находился в режиме автопилота, заявил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Записи данных, полученные на настоящий момент, показывают, что автопилот не был включён, — написал предприниматель в Twitter, комментируя статью Wall Street Journal о вероятном отсутствии водителя за рулём попавшей в ДТП машины.

Маск добавил, что владелец не покупал функцию полного автономного вождения на это транспортное средство.

По его словам, для работы автопилота в автомобиле необходима определённая дорожная разметка, которая отсутствовала на улице, где произошла авария.

Ранее ДПТ с оснащённым автопилотом электромобилем Tesla унесло жизни двух человек в Техасе. Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот, и загорелся.