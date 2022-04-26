Илон Маск приобретёт Twitter за $44 млрд Американский предприниматель Маск приобретёт компанию Twitter за $44 млрд

Миллиардер Илон Маск купит компанию Twitter за $44 млрд. Об заключении сделки стало известно из пресс-релиза компании, который распространил в понедельник, 25 апреля, портал PR Newswire. После завершения сделки компания станет непубличной.

Twitter, Inc. сегодня объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию наличными в рамках сделки на сумму около $44 млрд, — говорится в пресс-релизе.

Там также добавляется, что по завершении сделки новый владелец сделает компанию непубличной.

Как сообщил независимый директор совета директоров Twitter Брет Тейлор, совет «провёл вдумчивый и всесторонний процесс оценки предложения». При этом особое внимание уделялось вопросам стоимости, гарантий и финансирования. По мнению. Тейлора, предложение Маска представляется «лучшим путём вперёд» для акционеров Twitter.

Маск сообщал о том, что после покупки компании намерен сделать её непубличной, в связи с чем её акции можно быдет продавать или обменивать исключительно в частном или внебиржевом порядке.