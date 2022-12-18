Илон Маск приехал на финал ЧМ-2022

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Финал чемпионата мира по футболу в Катаре, матч Франция - Аргентина

Американский бизнесмен Илон Маск приехал на чемпионат мира по футболу, проходящий в Катаре. Предприниматель опубликовал фотографии и видео с трибун в своем Twitter.

Прямо сейчас на чемпионате мира, — подписал кадры Маск.

В середине августа Маск написал, что хочет купить британский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», однако позднее заявил, что это «гуляющая по соцсети старая шутка» и он не будет покупать команду.

Изначальное заявление Маска было воспринято с настороженностью. В частности, MarketWatch обратил внимание, что не последовало комментариев ни от «Манчестер Юнайтед», ни от Комиссии США по ценным бумагам и биржам.

18 декабря проходит финал ЧМ-2022 Франция — Аргентина. NEWS.ru ранее писал, чего ждать от главного матча в мировом футболе. Считается, что матч Аргентина — Франция — самый интригующий, возможно, за всю историю.