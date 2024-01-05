Илон Маск предупредил голландцев о «скором вымирании нации»

Американский предприниматель Илон Маск в Twitter (X) предупредил победителя парламентских выборов в Нидерландах Герта Вилдерса, что нация голландцев вымрет, если уровень рождаемости в стране останется низким. По словам миллиардера, самая большая проблема сегодня — это коллапс западной культуры и ценностей из-за открытых границ.

Если уровень рождаемости останется таким же низким, голландская нация вымрет сама по себе, — написал он.

Ранее Илон Маск заявил, что демографический коллапс угрожает населению Земли. По его мнению, это самая большая проблема, с которой сталкивается человечество.

До этого издание EADaily со ссылкой на статистические данные европейских медиков писало, что за последние 50 лет продолжительность жизни в Европе значительно увеличилась, и к 2050 году люди в возрасте 65 лет и старше составят четверть населения ЕС. Согласно прогнозам специалистов, это приведет к перегрузке «демографической пирамиды» в странах Евросоюза в сторону пожилого населения.

Кроме того, Маск рассказал, чего ждать от 2024 года. По его словам, новый год станет хуже предыдущих, «безумия» будет еще больше. Таким образом бизнесмен ответил на вопрос пользователя соцсети о том, на какой рассчитывать год после «четырех лет сумасшествия».