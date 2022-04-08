Илон Маск предложил устроить приют для бездомных в штаб-квартире Twitter

Бизнесмен и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что из головного офиса Twitter в Сан-Франциско следует сделать приют для бездомных. Своё предложение он решил обсудить с пользователями соцсети, сообщает РИА Новости.

Переоборудовать штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, там всё рано никто не появляется, — подчеркнул бизнесмен, недавно ставший членом совета директоров Twitter.

Идею Маска пользователи массово поддержали. Ещё за два часа до окончания опроса более 91% из них согласились с предложением бизнесмена. Против оказались только 8,6% опрошенных из 1,8 млн человек.

Ранее стало известно, что Маск предложил крупные изменения в Twitter сразу после покупки акций компании. Так, он предложил пользователям соцсети добавить кнопку «редактировать». Американский предприниматель просил серьёзно отнестись к вопросу о виджете, ведь последствия опроса будут важны.