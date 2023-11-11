Илон Маск пожалел украинскую молодежь: какой совет он дал Зеленскому Илон Маск посоветовал Владимиру Зеленскому не отправлять молодежь на смерть

Фото: Adrian Sanchez-Gonzalez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Глава корпорации SpaceX Илон Маск высказался о российско-украинском конфликте и дал совет президенту Владимиру Зеленскому. С какой инициативой выступил американский миллиардер и что он говорил об СВО ранее?

Какой совет Маск дал Зеленскому

В эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана Илон Маск дал совет украинскому лидеру: не нужно отправлять на смерть молодое поколение страны вне зависимости от того, будет ли он вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет», — заявил Маск, отвечая на вопрос о том, нужно ли Зеленскому начать переговоры с главой РФ.

По мнению Маска, расстановка сил в зоне боевых действий сложилась таким образом, что продолжение наступления Украины приведет к большим потерям. Предприниматель выразил уверенность, что история не отнесется благосклонно к тому, кто отправит украинскую молодежь умирать.

«История не будет к ним добра», — подчеркнул Маск.

Что Маск ранее говорил о спецоперации

В октябре 2022 года Маск на странице в социальной сети представил свой план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Согласно инициативе Крым остается в составе России, гарантируется полное водоснабжение полуострова, а Украина получает нейтральный статус. Кроме того, он призвал заново провести референдумы под наблюдением ООН на присоединившихся к России территориях.

В конце октября 2023 года Маск призвал прекратить бессмысленно жертвовать жизнями украинцев и назвал Россию и Украину «двоюродными братьями».

«Я думаю, что нам следует прекратить бессмысленно жертвовать украинской молодежью в окопах, заключить перемирие и начать процесс нормализации отношений с Россией. Россия и Украина — это в буквальном смысле двоюродные братья», — заявлял миллиардер.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Какую роль играет Маск в российско-украинском конфликте

В опубликованных в сентябре текущего года фрагментах автобиографии Маска говорится, что он ограничивал работу системы спутникового интернета Starlink для Украины. В частности, глава SpaceX отключил работу Starlink у Крыма, чтобы сорвать атаку Украины дронами на ВМФ России. Ранее украинские военные использовали терминалы Starlink, предоставленные Маском.

«Starlink не предназначался для войн. Он был создан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие, мирные вещи, а не для ударов дронов», — отмечается в автобиографии предпринимателя.

Вице-премьер Украины Михаил Федоров убеждал Маска восстановить работу спутников.

«Я просто хочу, чтобы вы — человек, который меняет мир с помощью технологий, — знали это», — написал он Маску.

Бизнесмен ответил, что его впечатлил дизайн подводных дронов, но он не станет снова включать связь, поскольку Киев «сейчас заходит слишком далеко и может потерпеть стратегическое поражение».

В апреле 2023 года Маск сообщил, что передал Украине $100 млн.

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